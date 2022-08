Thomas Hollande et Emilie Broussouloux : Baiser passionné en Indonésie, photos de leurs enfants Jeanne et Noé

C'est en Indonésie que Thomas Hollande et son épouse Emilie Broussouloux ont décidé de passer quelques instants de leurs vacances d'été. Le pays de ses origines puisque la maman de la journaliste est indonésienne. "Tous les voyages commencent chez soi", a ainsi partagé la belle-fille de François Hollande. Sur Instagram, la maman de deux enfants, Jeanne, 3 ans, et Noé, 1 an, a partagé de superbes photos de leur voyage, et l'amour est bel et bien au rendez-vous.

Mariés depuis le 8 septembre 2018, Thomas Hollande et Emilie Broussouloux s'affichent plus amoureux que jamais sur l'une des dernières photos publiées en story par la journaliste. On peut les voir échanger un baiser passionné devant un coucher de soleil idyllique. "Et avec toi", précise la jeune maman, in love du fils de l'ancien président de la République. Si François Hollande et Julie Gayet viennent de convoler, il semblerait que ce soit le fils du politique qui profite d'une heureuse lune de miel.

Rare photo de Jeanne et Noé à Bali

Et il semblerait que les enfants soient du voyage. En effet, quelques jours plus tôt, Emilie Broussouloux, très active sur Instagram, a publié une rare photo d'elle avec un bébé, qui pourrait bien être le petit Noé, dans l'eau dans un décor paradisiaque, à Bali. "Nager dans le bonheur", a-t-elle simplement choisi pour légende. Dans un carrousel de photos, on peut également voir qu'elle porte une petite fille qui semble être évidemment leur aînée, Jeanne.