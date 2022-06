François Hollande contre le mariage : pourquoi a-t-il changé d'avis avec Julie Gayet ?

Lui qui n'a jamais épousé Ségolène Royal et Valérie Trierweiler a finalement changé d'avis avec Julie Gayet : "Ses liens et ses rapports avec Julie sont extrêmement forts. Donc je n'ai pas été surpris et je lui ai dit que c'était très bien et qu'il fallait le faire. Il est extrêmement pudique, il a toujours des réserves à l'égard du mariage, ça c'est vrai. Mais justement, sans doute avec l'âge (il a 67 ans, ndlr) et tout ce que Julie souhaitait, il a surmonté ces réserves qu'il a toujours eues. Et il a eu raison."

Depuis près de dix ans, Julie Gayet est le premier soutien de François Hollande, une présence indispensable et douce qui a sans doute fini de le convaincre. "Elle sait aussi toutes ses responsabilités quand on a des dîners avec des grands dirigeants d'entreprise, ou des patrons de presse. Il est clair qu'elle sait comme nous se mettre en retrait par rapport à François" a poursuivi Jean-Pierre Jouyet. Ce dernier a d'ailleurs vite senti un changement chez son ami, "serein", "vraiment heureux" et "beaucoup dans l'affection." "Elle a contribué à équilibrer François" conclut-il. Équilibre devenu inébranlable désormais.