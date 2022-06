Emilie Broussouloux : Déclaration déchirante de la compagne de Thomas Hollande à sa mère

"Mon tout premier JT sur LCI... Il est pour toi"

"Maman, lorsque tu as quitté l'Indonésie et que tu es arrivée en France il y a 32 ans avec papa, tu n'avais pas de diplôme et tu ne parlais un mot de français. Pendant toutes ces années, tu as travaillé très dur et tu t'es toujours attachée à nous transmettre, à ma soeur et moi, la meilleure éducation possible et la force de toujours croire en nous. Quand j'ai présenté mon tout premier JT sur LCI la semaine dernière, j'espère tu as eu conscience que tu y étais pour beaucoup. Il est pour toi" a t-elle écrit avec émotion sur son compte Instagram en publiant une vidéo de son passage en direct ainsi qu'une photo d'elle petite en compagnie de sa mère et son père.