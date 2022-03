Thomas Hollande et Emilie Broussouloux : Couple radieux pour un anniversaire arrosé

La Fashion Week terminée, Paris reste une ville de fête ! Thomas Hollande et Emilie Broussouloux l'ont encore prouvé cette semaine. Le couple a célébré un prestigieux anniversaire en compagnie de Harry Roselmack et Louisy Joseph...

C'est au Nolinski qu'a eu lieu l'événement. Mardi soir (8 mars 2022), l'hôtel cinq étoiles situé Avenue de l'Opéra, dans le 1er arrondissement, a fêté ses cinq ans d'existence au cours d'une soirée baptisée "Le Bal du Siècle". Thomas Hollande et Emilie Broussouloux y ont assisté et s'étaient faits beaux pour l'occasion.

En costume gris, chemise blanche et cravate noir, Thomas avait fait le choix de l'élégance sobre. Idem pour son épouse, vêtue d'une robe noire indémodable, complétée par un sac Dior et des sandales. Comme eux, la chanteuse Louisy Joseph, les journalistes et présentatrices télé Caroline Delage (accompagnée de son mari Thierry) et Laurence Roustandjee, ainsi que la comédienne Anaïs Aidoud s'étaient mises sur leur 31.

Côté messieurs, Harry Roselmack, le créateur Christophe Guillarmé (qui vient de présenter sa collection automne-hiver 2022-2023) et Willy Rovelli figuraient également sur la liste des invités.

En février dernier, Thomas Hollande et Emilie Broussouloux ont commémoré un autre anniversaire : les sept ans de leur histoire d'amour ! Pour l'occasion, la journaliste avait posté un diaporama de photos de leur couple, dont une, souvenir de leur mariage (le 8 septembre 2018 à Meyssac). Avec Emilie, le fils de l'ancien président de la République François Hollande et de Ségolène Royal a deux enfants, une fille et un garçon prénommés Jeanne et Noé, et âgés de 3 ans et 1 an.

Dans une récente interview accordée à Télé-Loisirs, Emilie Broussouloux avait évoqué sa relation avec Thomas Hollande. "Avec mon mari, nous avons une relation de confiance et il y a beaucoup de bienveillance entre nous. Lors de ma première grossesse, il m'avait vue un peu démunie. Il a tout de suite été convaincu par ce projet, ça ne lui a pas fait peur. C'est un féministe convaincu et il s'est dit que ça allait aider et faire du bien à d'autres femmes", expliquait-elle.