Thylane Blondeau : Craquante, elle sonne la fin de la Fashion Week avec Tina Kunakey

Après neuf journées de défilés, de présentations, de cocktails et de soirées, la Fashion Week de Paris est arrivée à son terme. Thylane Blondeau a attendu le dernier moment pour en regoûter la ferveur. La nouvelle brune a fait sensation au défilé Miu Miu, et y a croisé la fille de Milla Jovovich...

C'est donc pour Miu Miu que Thylane Blondeau a bien voulu faire sa première et unique apparition de la semaine ! La marque italienne, petite soeur de Prada, a dévoilé sa collection prêt-à-porter automne-hiver 2022-2023 ce mardi après-midi (8 mars 2022), lors du neuvième et dernier jour de la Fashion Week parisienne. L'événement a eu lieu au Palais d'Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental et de la Chambre de commerce internationale, situé dans le 16e arrondissement.

Dans sa story Instagram du jour, Thylane a filmé des moments du défilé et ses looks préférés de la collection. Pour l'occasion, la fille de Véronika Loubry et fiancée de Ben Attal avait enfilé une tenue de la saison actuelle (printemps-été 2022).

Toute de Miu Miu vêtue, avec un pull gris, une chemise bleue courte révélant son ventre et un pantalon porté taille basse, elle a enchaîné les poses sur le photocall avant de rejoindre son siège.