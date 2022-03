Fashion Week : Shannon Abloh, la veuve de Virgil Abloh, rend hommage à son mari

"Mon frère était affectueux et humble, mais aussi audacieux et courageux. Son charisme et son aura dégageaient de l'amour et de la gentillesse pour tous. Il a poursuivi sa passion et est resté appliqué jusqu'à la fin. Repose en paix, mon adorable et doux géant. Je t'aime plus que le mot pourrait l'exprimer. Tu seras toujours dans nos coeurs et je te promets que nous continuerons parce que c'est ce que tu voudrais", avait déclaré Edwina Abloh lors des obsèques de son frère, le 6 décembre 2021 à Chicago. Sa belle-soeur Shannon, ses deux neveux et elle ont tenu promesse en venant à Paris pour le show Off-White, la maison créée par Virgil Abloh dont l'avenir retient la planète Mode en haleine.

Virgil Abloh avait 41 ans. L'ancien protégé de Kanye West, devenu DJ et créatif pluridisciplinaire, souffrait d'un cancer rare. "Pendant plus de deux ans, Virgil s'est vaillamment battu contre un cancer rare et agressif, l'angiosarcome cardiaque. Il a choisi de mener cette bataille en privé depuis son diagnostic en 2019, en subissant plusieurs traitements éprouvants, tout en dirigeant plusieurs institutions importantes dans la mode, l'art et la culture", a indiqué le compte Instagram de Virgil Abloh le 28 novembre dernier.