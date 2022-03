Kendall Jenner, Carla Bruni, Noémie Lenoir, les soeurs Hadid... Défilé de bombes au show Off-White

Par Holo Han Rédacteur Comme celui de la série My Holo Love, Holo le journaliste se fait discret. Il observe l'actualité mode, musique et sport, et l'analyse dans les moindres détails…

46 photos

Après New York, Londres et Milan, la Fashion Week débarque à Paris ! Kendall Jenner et Carla Bruni en ont donné le coup d'envoi. L'une était mannequin et l'autre spectatrice du défilé Off-White™.

Devenue rousse pour le défilé Prada à Milan, Kendall Jenner a conservé sa nouvelle couleur ! Elle poursuit son comeback sur les podiums après deux ans d'absence. Pour Off-White™, la bombe de 26 ans s'est présentée au public vêtue d'une petite robe noire scintillante et chaussée de bottes. Une casquette à cornes portée à l'envers, une voilette lui couvrant le visage et des gants complétaient sa tenue. Gigi Hadid était aussi coiffée d'une casquette, oversize et en fourrure, pour son passage au défilé Off-White™. Surprise dans les coulisses, puis à sa sortie du Palais Brongniart, le top model a révélé sa coloration blond platine. Bella Hadid, elle, a quitté les lieux avec son petit ami Marc Kalman. La jolie brune s'est aussi distinguée sur le podium grâce à sa robe de mariée et ses baskets. Voilette en dentelle sur le visage, Bella tenait à la main des sandales à talons, digne d'une fin de soirée ! La tenniswoman Serena Williams, Helena Christensen, Candice Swanepoel, la fiancée de Joakim Noah, Lais Ribero, Karlie Kloss, Cindy Crawford et sa fille Kaia Gerber ont aussi participé au défilé Off-White™. La Fashion Week de Paris prendra fin le mardi 8 mars 2022.