Bella Hadid : Amoureuse tactile avec son chéri Marc Kalman, qui la suit à la Fashion Week

Chez les Hadid, l'amour a ses préférences ! Gigi a vécu une séparation houleuse avec le papa de sa fille, Zayn Malik, alors que Bella poursuit sa belle histoire avec Marc Kalman. Le couple a justement fait une rare apparition à Milan, où se déroule une nouvelle Fashion Week.

Après New York et Londres, et avant Paris, Milan hérite du titre de capitale de la planète Mode ! La ville lombarde accueille une nouvelle Fashion Week consacrée aux collections prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2022-2023. Bella et Gigi Hadid y ont posé leurs valises. La brune est accompagnée de son petit ami Marc Kalman, et sa grande soeur a emmené sa fille Khai (17 mois).

La joyeuse bande est arrivée à Milan ce mercredi 23 février 2022. Le jour même, Bella participait à son premier défilé de la semaine, pour la maison Fendi. Là encore, la bombe de 25 ans était suivie de Marc Kalman, au côté de qui elle affiche un large sourire.

Les deux amoureux se sont baladés en ville avant le show et ont échangé les marques d'affection, sous les yeux et objectifs des nombreux photographes présents.