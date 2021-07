Bella Hadid en petit bikini : elle roucoule avec son nouveau compagnon sur la Croisette

Bella Hadid est sans conteste l'une des stars marquantes du 74e Festival de Cannes. Le top américain de 24 ans a marqué tous les esprits le 11 juillet 2021 lorsqu'elle a monté les marches du palais des Festivals (pour le film Three Floors - Tre Piani du réalisateur Nanni Moretti) dans une robe phénoménale signée Schiaparelli, la poitrine à l'air, simplement recouverte d'un collier poumon. incroyablement renversante, la soeur de Gigi Hadid a attiré tous les regards.

En coulisses, Bella Hadid ne vit pas ce Festival de Cannes en solo, mais en couple. Depuis plusieurs mois, l'ex de The Weeknd vit une histoire d'amour cachée, qu'elle vient de faire éclater au grand jour. L'heureux élu s'appelle Marc Kalman, il exerce le métier de directeur artistique et a collaboré sur de nombreux projets de musique et de mode, notamment avec le rappeur Travis Scott.

Après avoir rendu leur histoire officielle, en publiant une photo d'eux en train de s'embrasser, Bella Hadid vit à présent cette romance au grand jour. Lundi 12 juillet 2021, le couple a été photographié en train de se baigner à l'hôtel du Cap-Eden-Roc, l'une des adresses préférées des stars pendant le Festival de Cannes.

Parée d'un petit bikini noir, dévoilant sa fine silhouette, Bella Hadid a partagé de nombreux câlins mouillés avec son amoureux, au petit soin pour l'enrouler dans sa serviette une fois la baignade terminée. Le top américain a aussi testé les sauts depuis les rochers, même pas peur ! Elle a d'ailleurs publié une vidéo de l'une des ses prouesses dans sa story Instagram. La journée s'est prolongée avec une activité plus calme, une sortie en bateau sous le soleil de la Côte d'Azur.

Très heureuse auprès de Marc Kalman, elle l'a déjà présenté à sa famille. "Il a côtoyé Gigi, Zayn [Malik, le compagnon de Gigi Hadid et papa de sa fille Khai, NDLR] et Yolanda [Hadid, la maman de Gigi et Bella, NDLR] à plusieurs reprises et ils l'ont tous apprécié et validé", confiait récemment une source à E! News.

A quand leur premier tapis-rouge ?