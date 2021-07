Cannes 2021 : Bella Hadid poitrine à l'air, un bijou somptueux

Pour la 74e édition du Festival de Cannes, les stars ont mis le paquet afin d'afficher des looks dignes de ce nom sur le red carpet. Après le passage tant attendu de Catherine Deneuve, le mannequin Bella Hadid a fait monter la température sur la Croisette. Dimanche 11 juillet 2021, la soeur de Gigi Hadid est apparue très souriante face aux photographes. Pourtant, outre sa beauté incontestée, cette dernière a fait sensation avec sa ravissante tenue.

Habillée d'une longue robe noire, signée Maison Schiaparelli, marquant parfaitement sa silhouette de guêpe, la star à nouveau en couple a opté pour un décolleté impressionnant et déconcertant. Et pour sublimer sa poitrine, cette dernière a accessoirisé sa tenue avec un collier en or qui prend la forme de ses poumons. Serait-ce un moyen à la fois subtil et élégant pour elle de lever le tabou au sujet des poitrines féminines ? Ça, seule elle le sait pour l'instant... Mais si c'est réellement le cas, il faut avouer qu'elle l'a fait avec beaucoup de goût ! Présente au Festival de Cannes depuis son ouverture, c'est cette fois pour la montée des marches du film Three Floors - Tre Piani, du réalisateur Nanni Moretti,qu'elle a fait ce passage remarqué.

Du beau monde sur la Croisette

Force est de constater que durant cette montée des marches, il y avait du beau monde. En plus du casting du film, on a pu également apercevoir Anaïs Demoustier raffinée dans une robe noire Céline, Anne Parillaud, Victoria Silvstedt, le sourire aux lèvres dans une longue robe beige, agrémentée d'un long châle rose pâle. L'actrice Lou Gala, était également de la partie dans un look simple très chic, à savoir une robe noire à motif et un sac à main en cuir noire. Idem pour l'ex-Ange Victoria's Secret, Taylor Hill qui s'est récemment fiancée. Habillée d'une chemise blanche et d'une superbe jupe à traine verte, incrustée de pierres précieuses, elle était simplement divine. La veille, pour la montée des marches de De son vivant, l'Américaine de 25 ans avait fait sensation dans une robe entièrement transparente.