Taylor Hill est fiancée ! L'ex-Ange de Victoria's Secret dévoile sa magnifique bague

Sa vie amoureuse, Taylor Hill la garde secrète. Le mannequin américain de 25 ans est récemment sorti de sa réserve pour annoncer une heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux. L'ex-égérie de la marque de lingerie Victoria's Secret s'est fiancée à son compagnon, Daniel Fryer !

C'est sur Instagram, où elle compte plus de 16 millions d'abonnés, que Taylor Hill a officialisé ses fiançailles. La bombe de 25 ans y a posté un diaporama de trois photos de Daniel Fryer et elle en vacances. Sur la première image, le jeune homme demande la main de sa belle, un genou à terre. La deuxième image est un selfie montrant la superbe bague que porte désormais Taylor à l'annulaire gauche.

"Mon meilleur ami, mon âme soeur, je t'aimerai toujours (...) 25 juin 2021", écrit simplement @taylor_hill en légende de sa publication. La belle brune a reçu des milliers de commentaires de félicitations. Hailey Baldwin, épouse de Justin Bieber, la chanteuse Demi Lovato, les actrices Lily Collins et Kate Hudson, Bella Hadid, Paris Hilton et les célèbres ambassadrices de Victoria's Secret, Sara Sampaio, Josephine Skriver, Martha Hunt et Lily Aldridge, ont toutes chaleureusement accueilli la nouvelle.