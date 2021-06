Victoria's Secret : Fini les Anges, la marque recrute deux stars pour se relancer

Virage à 180 degrés pour Victoria's Secret : toujours en peine, la célèbre marque de lingerie américaine tente de renouveler son image. Comme elle l'a fièrement annoncé sur les réseaux sociaux mercredi 16 juin 2021, la griffe vient de lancer une nouvelle plateforme baptisée The VS Collective et d'attirer dans ses rangs, non pas un énième Ange aux mensurations millimétrées, mais deux personnalités qui évoluent loin des culottes et des podiums pailletés : l'actrice Priyanka Chopra et la footballeuse championne du monde Megan Rapinoe. Pour autant, ne vous attendez pas à les voir parader en string dentelle de si tôt.

Ces deux nouvelles recrues vont plutôt jouer un rôle de porte-parole pour aider à la relance de Victoria's Secret, qui tente de faire oublier sa réputation de marque prônant la minceur, en se positionnant sur plusieurs débats d'actualité : l'égalité des sexes, la défense de la communauté LGBTQIA+, l'inclusivité...

L'ex-Miss Monde 2000, actrice et épouse de Nick Jonas, Priyanka Chopra, et l'activiste Megan Rapinoe rejoignent notamment le mannequin australo-soudanais Adut Akech, la skieuse freestyle chinoise Eileen Gu, le mannequin transgenre Valentina Sampaio ou encore le modèle plus size Paloma Elesser, pour un projet de podcast en dix épisodes.