Megan Rapinoe fiancée à Sue Bird : photo de la demande, la bague au doigt

Megan Rapinoe sera bientôt mariée à Sue Bird ! La championne du monde de football a annoncé ses fiançailles le vendredi 30 octobre 2020, en partageant une photo de la demande sur les réseaux sociaux. On découvrait ainsi une merveilleuse photo ensoleillée pour ce jour si particulier. À genoux sur le rebord d'une piscine, face à une large étendue d'eau, la footballeuse de 35 ans glisse une bague de fiançailles au doigt de sa bien aimée.

Une semaine avant d'annoncer leurs fiançailles, Megan Rapinoe et Sue Bird révélaient à People qu'elles pensaient très sérieusement au mariage. "On en a déjà parlé, définitivement. Je pense que dans le futur, c'est évident. Je lui dit toujours que si elle ne veut plus être avec moi, très bien, c'est son choix. Qu'elle sache juste que ça me fera écrouler en poussière", avait-elle tendrement confié dans une interview réalisée le 23 octobre dernier.

Leur décision de se marier a été alimentée par le confinement. Malgré "l'anxiété et le stress" causés par la pandémie, le "soutien mental et la force émotionnelle" de Sue Bird ont été "d'une grande aide" pour elle. "Nous avons pu passer du temps ensemble en tant que couple. Nous avons passé chaque jour côte à côte depuis le début du mois de mars. On n'est pas habitué à ça, on voyage. Parce que nous sommes athlètes, nous avons constamment besoin de partir", avait expliqué Megan Rapinoe, 35 ans.