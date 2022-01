Zayn Malik cherche déjà l'amour, peu de temps après sa rupture avec Gigi Hadid...

La vie amoureuse des stars fascine leurs nombreux fans. Ceux de Gigi Hadid et Zayn Malik étaient tristes d'apprendre la fin de leur relation. Ils découvrent désormais que le chanteur est prêt à faire de nouvelles rencontres, et s'est inscrit sur une application pour y parvenir...

L'info est signée Daily Mail. Le tabloïd britannique révèle ce mercredi 12 janvier 2022 que Zayn Malik est un nouvel utilisateur de WooPlus ! Il s'agit d'une application de rencontres amoureuses pour utilisateurs aux corps pulpeux. Pour authentifier son identité auprès de la communauté et de ses futurs matchs, Zayn Malik a posté une vidéo de son visage. Il s'est filmé en train de relever un challenge de reprendre les expressions d'emojis.

Ainsi, le chanteur de 29 ans confirme son attirance pour les femmes voluptueuses. "J'aime une femme qui est plus charnue, expliquait-il au site Billboard en 2016, avant l'officialisation de sa précédente relation avec Gigi Hadid. J'aime aussi avoir des conversations intelligentes, avec quelqu'un qui peut faire une phrase au-delà de sa coiffure et de son maquillage, et qui peut parler de sujets politiques ou du monde. J'aime les opinions."

Cette histoire d'amour avec Gigi Hadid a vécu plusieurs ruptures et réconciliations, jusqu'à cette séparation définitive. Gigi Hadid aurait pris sa décision après une altercation entre son compagnon et sa mère, Yolanda Hadid. L'ex-membre du groupe One Direction s'en serait pris physiquement à sa belle-mère.

"Je démens catégoriquement avoir frappé Yolanda Hadid et pour le bien de ma fille, je décline désormais le fait de dévoiler plus de détails et j'espère que Yolanda va reconsidérer ses fausses accusations et aller de l'avant", avait-il réagi auprès du site américain TMZ. Une source citée à People a qualifié leur relation de "super toxique". Cependant, Gigi Hadid "fera tout ce qui sera en son pouvoir pour co-parenter d'une manière civile", apprenait-on.

Zayn Malik et elle sont parents d'une fille, Khai, née le 19 septembre 2020 et âgée de 16 mois.