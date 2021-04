Gigi Hadid : Images rares de sa fille Khai, elle grandit !

Gigi Hadid a accouché le 19 septembre 2020. Elle a raconté la venue au monde de Khai en détails au magazine Vogue. "Quand on voit quelqu'un faire ça, on le regarde différemment. J'avais probablement l'air d'une folle. J'étais une femme animale, a confié le mannequin. Je n'ai même pas réalisé que [le bébé, Khai, NDLR] était sorti. J'étais extrêmement épuisée, puis j'ai levé la tête et [le papa, Zayn Malik, NDLR] la tenait. C'était trop mignon", révélait-elle.

Gigi a ajouté : "Je sais que ma mère, Zayn et Bella [sa petite soeur, Bella Hadid, NDLR] étaient fiers de moi, mais j'ai vu la terreur dans leurs yeux, par moments. Après, Zayn et moi nous sommes regardés et nous sommes dits, 'On va attendre un peu avant de recommencer.' Je savais que ce serait la douleur la plus forte de ma vie, mais on doit s'y soumettre et se dire, 'C'est comme ça.' J'ai adoré. À un moment, je me suis quand même demandée comment ce serait avec une péridurale, en quoi ce serait différent. Ma sage-femme m'a regardée et dit : 'Tu es en train de le faire. Personne ne peut t'aider. On a passé l'étape de la péridurale de toute façon, donc tu pousserais exactement de la même manière sur un lit d'hôpital."

Depuis cet heureux événement, Gigi Hadid s'est remise au travail. Elle a notamment défilé pour la maison Versace lors de la dernière Fashion Week à Milan, et dévoilé sa ligne de mannequin retrouvée.