Gigi Hadid : Sublime et longiligne pour Versace, 5 mois après avoir accouché

Rien n'arrête Gigi Hadid . À peine cinq mois après avoir donné naissance à une merveilleuse petite fille prénommée Khai, de manière traditionnelle, à la maison, voilà que le mannequin est déjà de retour sur les défilés. Perchée sur les hauts talons de merveilleuses bottines signées Versace, la soeur de Bella a fait sensation lors du tout nouveau défilé de la firme italienne.

La jeune femme de 25 ans était présente sur le catwalk pour le défilé automne/hiver 2021 - retransmis en direct sur les réseaux sociaux -, avec sa soeur Bella. Vêtue d'une longue robe noire et d'une perruque rousse, personne n'aurait pu la croire enceinte il y a encore quelques mois.

Étant l'une des nombreuses stars du défilé - parmi Irina Shayk ou encore Precious Lee -, Gigi Hadid n'en a pas moins éclipsé le thème de ce show millimétré : La Greca, le nouveau motif de la marque. Sur les collants, les jupes ou les sacs, ce nouveau dessin pour Versace est partout. Toujours accompagné de la fameuse tête de Medusa - logo que Gianni Versace avait choisi en souvenir de ces jeux d'enfants dans les ruines latines d'Italie avec sa soeur Donatella -, cette nouvelle identité a un véritable sens.

"Le motif géométrique et ses angles pointus aux lignes propres couplé à une forte palette de couleurs représente le pouvoir et la confiance en soi", peut-on lire sur le compte Instagram de Versace. "Les mannequins sont comme des acteurs, ils donnent vie au dessin juste comme on interprète un personnage. Pendant le tournage du défilé, j'ai vu à quel point il était important de leur donner du temps pour sentir les vêtements qu'ils portent sur le défilé. Malgré le fait qu'on vive dans une ère de l'immédiat, prendre du temps est crucial pour une connexion sincère. C'est ce à quoi le présent et le futur ressemblent pour moi", a expliqué Donatella Versace auprès de Vogue.