Bella Hadid à Paris : beauté masquée pour la Fashion Week

"J'ai de la chance de revenir pour le boulot", écrit Bella Hadid sur Instagram. Le top model a ainsi exprimé sa joie causée par son retour à Paris. Venue pour la Fashion Week, elle commence son défilé de looks avec un superbe costume...

Cette semaine, Paris accueille une nouvelle Fashion Week, consacrée aux collections prêt-à-porter automne-hiver 2021-2022. Bella Hadid a posé ses valises dans la capitale française. Arrivée en provenance de Milan, la jolie brune de 24 ans (célébrés en octobre dernier) et petite soeur du top model Gigi Hadid était de sortie ce jeudi 4 mars 2021. Elle a quitté son hôtel, le Mandarin Oriental situé rue Saint-Honoré dans le 1er arrondissement, et s'est rendue au QG de Givenchy, Avenue George V dans le 8e, pour des essayages en vue du défilé de la maison parisienne.

Bella Hadid a également fait quelques emplettes sur l'Avenue Montaigne, toujours dans le 8e arrondissement. Elle portait un costume marron à rayures blanches, un pull à col roulé court et des baskets basses Air Jordan 1, conçues en collaboration avec Travis Scott. Des lunettes de soleil et un masque accessoirisaient sa tenue du jour.

Sur Instagram, où elle compte près de 40 millions de followers et a posté une photo remontant à l'année dernière, Bella Hadid s'est montrée toute de Off-White™ vêtue, avec une chemise et un pantalon en cuir. "Il y a un an... Elle brille toujours pour moi", a commenté Bella, en référence à la Tour Eiffel illuminée derrière elle.