Justin Bieber et Hailey Baldwin : les jeunes mariés se baladent incognito à Paris

Personne ne résiste à une balade à Paris, même pas Justin Bieber et Hailey Baldwin ! Le couple a profité d'un dimanche ensoleillé pour redécouvrir la capitale. Même masqués, le chanteur et son épouse ont été reconnus par quelques admiratrices...

Le thermomètre affichait 10 petits degrés, mais le soleil a bien brillé ce dimanche 28 février 2021 ! Justin Bieber et Hailey Baldwin s'y sont exposés au cours d'une promenade en amoureux et sous bonne escorte. Les jeunes mariés ont notamment visité la boutique Bottega Veneta, sur l'Avenue Montaigne dans le 8e arrondissement, puis marché près des pelouses des Invalides et du Pont Alexandre III.

Pour cet après-midi en tête-à-tête, Hailey avait sorti le grand jeu. Le mannequin, certainement venu à Paris pour la Fashion Week (consacrée aux collections prêt-à-porter automne-hiver 2021-2022), portait une tenue entièrement jaune composée d'un ensemble veste-pantalon et d'un bob de la marque suédoise Stand Studio. Un sac marron By Far et des baskets blanches Nike Air Force 1 complétaient son look du jour. Justin, lui, s'était entièrement habillé de bleu. Lui aussi était chaussé d'Air Force 1 blanches.

Main dans la main ou bras dessus-bras dessous, Justin et Hailey ont longuement discuté au cours de leur balade dominicale. Quelques jeunes Parisiennes les ont reconnus malgré leurs visages masques. Ces fans ont tenté de les photographier, tout en se tenant à distance.

Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont mariés le 30 septembre 2019. L'heureux événement avait eu lieu à Bluffton, en Caroline du Nord. Depuis, ils ne cessent d'échanger les mots doux sur les réseaux sociaux et les preuves d'amour. En octobre dernier, ils se sont fait des tatouages inspirés l'un de l'autre. Justin a commencé en se faisant dessiner une rose sur le cou. Son épouse l'a imité en confiant son annulaire gauche, le doigt qui porte son alliance, à l'artiste Mr.K. Ce dernier y a inscrit la lettre J, la première du prénom de Justin Bieber, ainsi qu'une étoile.