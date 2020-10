Bella Hadid fête ses 24 ans : l'éclate en bikini avec ses copines

Pandémie de Covid-19 ou non, Bella Hadid était bien déterminée à fêter ses 24 ans comme il se doit. Née le 9 octobre 1996, le mannequin et ex de The Weeknd a partagé des photos de sa fête d'anniversaire très privée avec son amie Devon Carlson (26 ans). Décidément très proches, les deux jeunes femmes n'ont pas hésité à prendre des positions très suggestives pour étaler leur amitié au grand jour sur Instagram.

En bikini et à quatre pattes l'une sur l'autre, Bella et Devon apparaissent sur plusieurs clichés osés postés par le mannequin. Et s'il y a bien une activité que semble adorer Devon, c'est donner de petites fessées improvisées à sa chère et tendre amie Bella. Crises de fous rires et cocktails alcoolisés, les deux influenceuses ont visiblement passé du bon temps ensemble. "Quelques élixirs d'anniversaire" écrit d'ailleurs le top model en légende. Partie il y a quelques jours en jet pour une escapade entre filles, Bella Hadid a en tout cas pu savourer sa fête d'anniversaire entourée de ses meilleures amies.