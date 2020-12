Zayn Malik rate (volontairement ?) le mariage de sa soeur Waliyha, amoureuse d'un voyou

Toutes ses soeurs ne sont pas logées à la même enseigne. Zayn Malik, qui est très proche des différents membres de sa famille, a malencontreusement loupé le mariage de sa cadette Waliyha, qui a eu lieu le samedi 12 décembre 2020 à Bradford dans le West Yorkshire. Il faut dire que Junaid Khan, son cher et tendre ne fait pas l'unanimité au sein du clan. En 2017, le jeune homme de 24 ans a rencontré des problèmes avec la justice après une sombre affaire de carjacking et avait incombé d'une peine de 5 ans de prison ; réduite grâce aux remises de peine.

Il vient à peine de sortir de prison

"Personne n'est heureux à propos de ce mariage, après ce qu'il a fait, explique une source du journal The Sun. C'est un voyou, et son délit n'appartient pas au passé. Il vient à peine de sortir de prison". Sur les photographies du mariage, Waliyha est cependant radieuse, vêtue d'une tenue dorée aux mille sequins. Auprès d'elle, on remarque certains de ses amis, sa maman Trisha... mais aucune trace de son père Yasser ni de son grand frère Zayn. Difficile de savoir, cela dit, si cette absence était totalement volontaire. L'ancien membre du groupe One Direction vit avec Gigi Hadid en Amérique, en Pennsylvanie, et leur petite fille de trois mois. Or, la crise sanitaire empêche de nombreuses personnes de traverser l'Atlantique.