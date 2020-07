Zayn Malik : Un cadeau vraiment hors de prix pour Safaa, sa soeur de 17 ans

Vous vous plaignez toujours des cadeaux de vos frères et soeurs, ceux-là même que vous revendez sur Vinted 48 heures plus tard ? Eh bien sachez que tout le monde n'est pas dans cette situation. Dans la famille de Zayn Malik, par exemple, on a le coeur sur la main... même si cette générosité a un coût. Le jeune chanteur a tenu à faire plaisir à sa petite soeur Safaa. La jeune fille de 17 ans vient d'accoucher d'une fille nommée Zaneyah et, pour que son enfant ne manque de rien, le chanteur s'est délesté de 254 000 livres – près de 281 000 euros – afin de lui offrir une maison, à elle et son époux Martin Tiser.

L'aspect pratique de ce cadeau, c'est que la demeure se situe à quelques mètres de la propriété que Zayn Malik avait achetée à ses parents, Trisha et Yaser, au début de sa carrière, avec ses premiers cachets. Une situation idéale pour Safaa. "Le couple est aux anges devant tant de gentillesse et de bonté, explique un proche au journal The Sun. Il savait qu'ils avaient besoin d'un endroit rien qu'à eux, avec leur nouveau-né, mais Safaa ne voulait pas vivre trop loin de leur maman. Alors ce lieu, qui est dans la même rue, était la solution idéale. Ils auront leur indépendance, mais aussi tout le soutien dont ils auront besoin à portée de main."

Bientôt papa

Safaa a accouché au début de l'année 2020. Pour Zayn Malik, les enfants, c'est d'autant plus sacré qu'il s'apprête lui aussi à accueillir un bébé dans sa vie ! En avril dernier, TMZ avait dévoilé la grossesse de sa compagne Gigi Hadid, une information que la future mère avait confirmée dans le Tonight Show de Jimmy Fallon. "Bien sûr, nous aurions aimé qu'ils nous laissent l'annoncer, déclarait-elle. Mais nous sommes excités, heureux et reconnaissants pour les félicitations et le soutien de tout le monde." Si papa ressort le chéquier pour fêter l'événement, on a hâte de voir à quoi ressembleront les cadeaux de naissance...