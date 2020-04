Gigi Hadid enceinte : elle attend son premier enfant avec Zayn Malik

Gigi Hadid ne devrait pas retrouver les podiums des défilés avant de longs mois et ce n'est même pas la faute au coronavirus ! Mardi 28 avril 2020, le toujours très bien renseigné site américain TMZ a annoncé la grossesse du mannequin.

Le site s'appuie sur des informations provenant de sources familiales qui ont confié l'heureuse nouvelle. Ainsi, on apprend que Gigi Hadid en serait déjà à cinq mois de grossesse ! Pour l'heure, le mannequin qui a récemment fêté ses 25 ans, et son amoureux le chanteur Zayn Malik, âgé de 27 ans, n'ont pas confirmé l'information. Le site a ajouté que les membres de leurs familles ne savent pas encore si le couple connait le sexe du futur bébé.

Gigi Hadid, de son vrai nom Jelena Noura Hadid, et Zayn Malik passent actuellement le confinement en Pennsylvanie, dans la famille du mannequin ; pour rappel, elle est la fille de l'homme d'affaires palestinien Mohamed Hadid et de la star de télé-réalité et ancien mannequin néerlandais Yolanda Hadid. Gigi et Zayn habitent en temps normal une grande partie de l'année à New York même si la belle est originaire de Los Angeles et son amoureux, qui avait mis en vente l'an dernier son chic appartement de Manhattan, vient du Royaume-Uni.

Entre Gigi Hadid et Zayn Malik, ancienne star du boysband One Direction, la relation a de longue date été chaotique. Le couple s'est ainsi séparé à plusieurs reprises, divers motifs ayant été évoqués. Aux dernières nouvelles, le couple aurait remis le couvert en décembre 2019 - ce qui collerait avec les cinq mois de grossesse - et avait été officiellement vu main dans la main dans les rues de New York en janvier dernier. Ils ont commencé à se fréquenter en 2015, période pendant laquelle Zayn Malik enregistrait son premier album solo intitulé Mind of Mine et porté par le single Pillowtalk.