Gigi Hadid et Zayn Malik de nouveau en couple : Amoureux à New York

Tout semble (enfin) être stable entre le mannequin Gigi Hadid (24 ans) et le chanteur Zayn Malik (27 ans). Ensemble puis séparés, puis re-ensemble, mais pas vraiment.... ils semblent avoir enfin trouvé l'épanouissement depuis leur dernière rupture, annoncée en janvier 2019. Comme le rapporte le Daily Mail dimanche 12 janvier 2020, ils étaient de sortie la veille pour fêter l'anniversaire du beau brun, main dans la main.

Avec plusieurs amis, ils avaient choisi le restaurant italien Il Buco, à New York. La soeur de Gigi, Bella, était présente, tout comme leur mère Yolanda et leur amie Dua Lipa. Le petit groupe fêtait donc l'anniversaire de l'artiste, mais aussi de Yolanda, née le 11 janvier. Zayn et Gigi étaient très élégants et assortis, puisqu'ils portaient tous les deux des baskets blanches et des vestes dans le même ton de vert. L'ancien membre des One Direction portait d'ailleurs un manteau au bon goût discutable, en patchwork fleuri.