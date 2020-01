Zayn Malik tonton : sa soeur de 17 ans a accouché d'une petite fille

Zayn Malik est l'heureux tonton d'une petite fille prénommée Zaneyah ! La soeur du chanteur, Safaa Malik , âgée de 17 ans, a donné naissance à son premier enfant selon le Daily Mail. Une photo du nouveau-né est également disponible où l'on aperçoit le bébé habillé de blanc avec un petit bonnet brodé. Sur cette image, le visage de la petite fille est dissimulé derrière un emoji en forme de coeur.

Cette naissance survient quelques mois après le mariage de Safaa qui avait eu lieu le 16 septembre 2019. La jeune fille avait épousé son petit-ami Martin Tiser (18 ans) dans sa ville natale de Bradford selon la cérémonie musulmane du Nikkah. L'ex de Zayn Malik, Gigi Hadid, avait félicité Safaa pour son union et avait liké les photos de mariage de la jeune femme sur Instagram. De son côté, Zain Javadd Malik n'avait pas assisté au mariage mais avait passé quelques jours en famille lors de l'anniversaire de sa mère Trisha en novembre dernier. À cette occasion, il avait pu revoir ses trois soeurs Doniya, Waliyha et Safaa. Zayn Malik n'a pour le moment pas réagi à son nouveau statut de "tonton".

Côté musique, l'ancien membre des One Direction a interprété la bande originale du film Aladdin et a également fait plusieurs collaborations avec le groupe Shaed, la chanteuse Sabrina Claudio mais aussi le DJ et producteur néerlandais R3HAB. Son dernier single, Flames, est disponible depuis le 15 novembre 2019.