Zayn Malik : Retrouvailles avec sa petite soeur de 17 ans, mariée et enceinte

Depuis la séparation houleuse du groupe One Direction, Zayn Malik s'est muré dans le silence. Ses fans ont de ses nouvelles grâce à la famille du chanteur. Elle révèle qu'il est rentré à Londres pour l'anniversaire de sa mère et y a retrouvé sa petite soeur de 17 ans, enceinte.

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont plus proches de leurs admirateurs. Ceux de Zayn Malik ont appris qu'il avait quitté les États-Unis et était rentré en Angleterre. L'artiste de 26 ans et ex-petit ami du top model Gigi Hadid a passé le week-end à Bradford, sa ville natale, avec sa mère Trisha et ses trois soeurs, Doniya, Waliyha et Safaa. Trisha a fêté ses 50 ans en présence de ses quatre enfants.

Ainsi, Zayn Malik a vu sa petite soeur Safaa pour la première fois depuis son mariage, heureux événement auquel il n'avait pas assisté. Safaa a épousé son petit ami, Martin Tiser (18 ans) le 16 septembre 2019. Quelques semaines plus tôt, la jeune femme annonçait qu'elle était enceinte de son premier enfant.