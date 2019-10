Gigi Hadid : Après la Fashion Week, dîner en tête-à-tête avec un ami canon

En septembre (et jusque début octobre), Gigi Hadid a activement participé à la série de Fashion Week. Celle de Paris terminée, le top model est rentré à son domicile, à New York. Elle y retrouve ses bonnes habitudes et a été surprise lundi soir avec un ami... ou plus, si affinités ?

Après la Fashion Week de Paris et une intervention musclée au défilé Chanel, Gigi Hadid s'est envolée pour les États-Unis. Elle était de sortie lundi 7 octobre 2019 et a profité d'une soirée détente pour dîner dans un restaurant. La jolie blonde de 24 ans s'est rendue au Bond 45, un restaurant japonais huppé situé sur la rue du même nom. Antoni Porwoski l'accompagnait.

Pour cette sortie à deux, Gigi portait une veste Thom Browne, un pantalon Prada, un sac Versace et des bottines Dr Martens. La grande soeur de Bella n'a tenté en aucun cas de séduire son ami. Antoni Porowski est gay et se remet, comme elle, d'une récente rupture amoureuse. La star de l'émission Queer Eye (diffusée sur Netflix) s'est séparé de son petit ami de longue date, Joey Krietemeyer, en octobre 2018.

Côté coeur, Gigi Hadid et le chanteur Zayn Malik ont officialisé leur rupture définitive au mois de janvier 2019. Cet été, elle a fréquenté un certain Tyler Cameron, candidat de l'émission de télé-réalité Bachelorette et prétendant de la célibataire Hannah Brown. Leur courte idylle a pris fin cet automne.