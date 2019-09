Zayn Malik : Sa soeur de 17 ans s'est mariée !

Alors que la majorité est de 18 ans au Royaume-Uni, Safaa, la jeune soeur du chanteur Zayn Malik (26 ans) s'est mariée à seulement 17 ans. Elle a d'ailleurs attendu trois petits jours après son anniversaire pour épouser son amoureux Martin Tiser. Pour l'heure, il semble qu'il ne s'agit que d'un mariage religieux.

Sur le compte Instagram de Trisha, la maman de Zayn et Safaa, on a pu découvrir des photos de cette union, images publiées le mardi 17 septembre 2019. Le mariage a toutefois eu lieu la veille à en croire la presse anglaise, dans la ville de Bradford, au Royaume-Uni. Il s'agissait d'une cérémonie dite Nikah (pratique religieuse musulmane) en présence des mariés, de leurs parents et d'au moins deux témoins. Un moment qui vient sceller le contrat de mariage des époux. "Le grand jour pour ma petite fille", a commenté l'heureuse maman, convertie à l'Islam lorsqu'elle a épouse son mari britannico-pakistanais Yaser.

La mariée portait une robe rouge et or avec un long voile sur les cheveux, des bijoux clinquants et avait mis du henné sur ses mains. Quant au marié, Martin Tiser, il était lui vêtu d'une tunique blanche et or.

En revanche, on ne sait pas si l'interprète de Pillow Talk avait fait le déplacement, lui qui vit désormais aux États-Unis depuis qu'il a lancé sa carrière solo à la fin des One Direction. Ses soeurs Doniya (28 ans) et Waliyha (21 ans) étaient elles présentes. La publication partagée par Trisha sur Instagram a été likée par Gigi Hadid, ex-compagne de Zayn...