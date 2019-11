Zayn Malik : Sa soeur Safaa, 17 ans, est enceinte

Tout juste un mois après son mariage le 16 septembre 2019, la soeur de Zayn Malik, âgée de 17 ans, a annoncé un heureux événement. Elle est enceinte de son premier enfant ! Encore mineure au moment de son mariage (la majorité est de 18 ans au Royaume-Uni), Safaa va bientôt devenir maman d'une petite fille. Sa maman Trisha a partagé de nombreuses photographies de sa fille en story. On découvre la baby shower très girly de la jeune femme. Entièrement habillée de rose, la future maman a eu droit à un énorme gâteau (rose bien sûr, avec des décorations en forme de chaussures pour bébé).

J'ai gagné !

La mère de Zayn avait apparemment parié que Safaa attendait une petite fille. Très heureuse, elle écrit : "J'ai gagné !". Sur les clichés, on peut deviner les soeurs de Zayn : Doniya (28 ans) et Waliyha (21 ans). Par contre, aucune trace du chanteur des à la fête. Installé aux États-Unis depuis qu'il s'est lancé dans sa carrière solo, le jeune homme n'a visiblement pas pu faire le voyage pour retrouver sa famille à Bradford. Cette grande annonce intervient seulement un mois après la cérémonie dite du Nikah (rite musulman) entre Safaa Malik et son époux Martin Tiser. L'ex de Zayn, Gigi Hadid, avait alors manifesté sa sympathie envers Safaa en likant ses photos de mariage sur Instagram.

Par ailleurs selon le Daily Mail, l'interprète de Pillowtalk soutient encore financièrement ses parents et ses soeurs. Sa mère avait lancé un salon de beauté il y a deux ans avec ses filles Doniya et Waliyha mais leur institut a malheureusement dû fermer. Zayn Malik n'a pour le moment pas réagi à son futur statut de "tonton".