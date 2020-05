Gigi Hadid enceinte de Zayn Malik : elle confirme enfin en vidéo !

Avant Gigi Hadid, c'est sa maman Yolanda qui avait confirmé l'arrivée de ce premier enfant, prévue pour le mois de septembre. La star de 56 ans de l'émission Real Housewives of Beverly Hills, et ancien mannequin néerlandais avait exprimé son bonheur de devenir grand-mère auprès de RTL Boulevard. "Bien sûr que je suis excitée, surtout que j'ai perdu ma mère récemment. C'est la magie de la vie : une âme s'éteint et une autre naît. Nous nous sentons bénis", avait-elle confié. Le 31 août 2019, Ans van den Herik s'était éteinte des suites d'un cancer.

Mais si les dernières rumeurs avançaient que Gigi Hadid et Zayn Malik attendaient une fille, ni la future maman, si la future grand-mère n'a confirmé cette information.

A nouveau ensemble depuis décembre dernier, le mannequin et le chanteur ont jusqu'à présent connu une histoire d'amour faite de hauts et de bas, marquée par plusieurs ruptures. Espérons que cette grossesse et l'arrivée prochaine de leur premier enfant les unira à jamais...