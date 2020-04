Gigi Hadid enceinte de Zayn Malik : le sexe du bébé dévoilé

Mardi 28 avril 2020, TMZ.com révélait la grossesse du mannequin Gigi Hadid, qui s'apprête à accueillir son premier enfant avec son petit ami de longue date, Zayn Malik. S'appuyant sur des sources familiales, le site américain dévoilait que la jeune femme de 25 ans était déjà enceinte depuis cinq mois. Au lendemain de ce scoop, le site américain complète son information et dévoile le sexe du bébé : Gigi et Zayn s'apprêtent à accueillir une petite fille !

D'après des sources familiales, les deux stars viendraient elles aussi d'apprendre le sexe de leur bébé - ce qui tendrait à confirmer que le mannequin en serait donc à 16-20 semaines de grossesse. De plus, comme le font remarquer nos confrères américains, des ballons roses étaient dispersés un peu partout lors du 25e anniversaire de Gigi Hadid, qu'elle a documenté sur Instagram ce week-end. Peut-être a-t-elle profité de l'occasion pour faire une gender reveal party ?

Rappelons que Jelena Noura Hadid (le vrai nom du mannequin) et Zayn Malik sont actuellement confinés ensemble en Pennsylvanie (États-Unis) auprès de la famille de la future maman. Entre les futurs parents, tout n'a pas été toujours rose. Ensemble depuis 2015, ils s'étaient séparés une première fois en mars 2018, avant de se rabibocher pendant l'été. Malgré leurs emplois du temps chargés, tout allait bien un temps, avant une deuxième rupture en janvier 2019. Depuis, on ne savait pas vraiment ce que leur relation était devenue. Après des rumeurs, Gigi et Zayn avaient été grillés main dans la main dans les rues de New York, en janvier dernier. Ce qui collerait parfaitement avec les cinq mois de grossesse...