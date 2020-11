Gigi Hadid maman : nouvelles photos avec sa fille de 2 mois, le top model est épuisé

La fille de Gigi Hadid et Zayn Malik est née le 19 septembre dernier. Les nouveaux parents ont annoncé l'heureuse nouvelle le 24 septembre sur les réseaux sociaux. "Notre fille nous a rejoints sur Terre ce week-end et elle déjà changé notre monde", avait indiqué le top model, qui a accouché non pas à l'hôpital mais dans la ferme de sa maman, Yolanda Hadid, en Pennsylvanie.

Zayn Malik ajoutait : "Notre petite fille est là, belle et en bonne santé. Mettre des mots sur ce que je ressens maintenant serait impossible. L'amour que je ressens pour ce petit être humain dépasse mon entendement. Je suis reconnaissant de la connaître, de dire que c'est la mienne, et reconnaissant pour la vie que nous aurons ensemble." L'ancien membre des One Direction est un papa comblé !