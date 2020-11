Gigi Hadid et Zayn Malik parents : première photo de leur fille pour Halloween, en famille

Le mois dernier, Page Six révélait quelques indiscrétions au sujet du premier enfant de Zayn Malik et de Gigi Hadid. Le top model de 25 ans n'a pas accouché à l'hôpital, mais au sein de la ferme en Pennsylvanie de sa maman, Yolanda Hadid, où elle était confinée depuis le mois d'avril. Cette naissance sans péridurale était une grande joie pour le couple. "Notre fille nous a rejoints sur Terre ce week-end et elle déjà changé notre monde", apprenait-elle.

"Notre petite fille est là, belle et en bonne santé. Mettre des mots sur ce que je ressens maintenant serait impossible. L'amour que je ressens pour ce petit être humain dépasse mon entendement. Je suis reconnaissant de la connaître, de dire que c'est la mienne, et reconnaissant pour la vie que nous aurons ensemble", se réjouissait l'ancien membre des One Direction.