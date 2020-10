Kylie et Kendall Jenner : Pour Halloween, elles recréent des looks d'elles enfants

Coronavirus ou non, Kylie Jenner compte bien fêter Halloween comme il se doit ! Le 31 octobre 2020, la jeune femme de 23 ans a dévoilé une nouvelle photographie d'enfance avec sa soeur Kendall. Sur le cliché, on découvre la créatrice de la marque Kylie Cosmetics habillée d'une robe bleue transparente et coiffée d'une perruque rose digne des plus grands artistes des années 80. À côté d'elle, Kendall porte un ensemble pailleté avec une étonnante perruque blanche. Souriantes, les deux fillettes semblaient déjà particulièrement adeptes des wigs (mais aussi du disco). À la manière du 10 Years Challenge, les deux soeurs ont ensuite reproduit la même photographie dix ans plus tard, pour Halloween. Ainsi, Kylie et Kendall apparaissent avec des tenues (et des perruques) similaires. L'occasion de constater, une fois de plus, que les filles de Kris et Caytlin Jenner ont effectivement bien grandi depuis leur enfance !

La veille, Kylie avait également organisé une énorme fête à Los Angeles avec plusieurs amis, en pleine pandémie de coronavirus. Parmi les invités, on pouvait notamment compter sur Blac Chyna, les acteurs Noah Centineo et Luka Sabbat mais aussi le rappeur Wiz Khalifa.

Pour cette soirée, la soeur de Kim Kardashian était apparue en Power Rangers, force rouge. Sa BFF, Stassie Karanikolaou incarnait une Power Ranger rose, tandis que l'ancienne assistante de Kylie, Victoria, était déguisée avec un costume bleu. Sofia Villarroel était également de la partie et portait l'ensemble vert. Tout au long de la soirée et comme à son habitude, la jeune femme a partagé de nombreuses vidéos sexy de son crew très spécial via son compte Instagram.