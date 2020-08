Gigi Hadid : Enceinte, elle embrasse son "baby daddy" Zayn Malik

Zayn Malik et Gigi Hadid sont en couple depuis 2015. Ils se sont séparés et rabibochés à plusieurs reprises, et attendent aujourd'hui leur premier enfant, une petite fille attendue pour le mois de septembre prochain. Gigi avait révélé qu'elle était enceinte en avril dernier et précisé que sa grossesse avait déjà commencé lors de la dernière Fashion Week de Paris, début mars.

Gigi Hadid a eu une pensée pour les fans qui souhaitaient suivre l'évolution de sa grossesse de près. "J'ai pris beaucoup de photos de mon baby bump, je les envoie à mes amis. J'essaie de bien la documenter. Je partagerai des choses comme ça dans le futur", a-t-elle expliqué dans une vidéo Instagram Live. La jolie blonde de 25 ans y a justement montré son ventre rond, signe de la bonne avancée du processus.