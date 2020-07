Gigi Hadid enceinte : elle dévoile son baby bump en live

Depuis qu'elle avait annoncé sa toute première grossesse, Gigi Hadid n'avait jamais montré son baby bump. C'est désormais chose faite. Dans un live Instagram, diffusé sur son compte le mercredi 15 juillet 2020, le top model de 25 ans a répondu à plusieurs questions concernant son futur bébé. L'occasion de constater pour la première fois ses jolies rondeurs...

"Je veux juste que vous sachiez qu'on va tous bien, et que tout se passe superbement et que je vous aime. J'apprécie ces commentaires positifs. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi je ne partage pas plus, mais je suis enceinte pendant une pandémie, en fait. C'est évident que ma grossesse n'est pas la chose la plus importante qui se passe dans le monde actuellement", a expliqué la compagne de Zayn Malik.

Gigi Hadid estime que le coronavirus et la montée du mouvement Black Lives Matter méritent plus d'attention que sa grossesse. "C'est pourquoi j'ai senti qu'il ne fallait pas trop que j'en parle, à part à ma famille et à mes amis. (...) Quand le mouvement Black Lives Matter s'est intensifié, j'ai pensé que nos audiences sur les réseaux sociaux devraient servir à ça", a poursuivi le mannequin.

Qu'ils se rassurent, les fans auront tout de même droit à des images de sa grossesse. "J'ai pris beaucoup de photos de mon baby bump, je les envoie à mes amis. J'essaie de bien la documenter. Je partagerai des choses comme ça dans le futur", a ajouté Gigi Hadid.

Ensemble depuis 2015 - malgré quelques frasques -, Zayn Malik et Gigi Hadid attendent aujourd'hui leur premier enfant, une petite fille qui devrait naître en septembre prochain. La belle avait révélé qu'elle était enceinte en avril dernier.