Gigi Hadid, enceinte : secrètement mariée à Zayn Malik ?

L'annonce de la grossesse de Gigi Hadid a ravi ses millions de fans. Ces derniers sont désormais persuadés que le mannequin et son petit ami, Zayn Malik, se sont secrètement mariés. Un tatouage du chanteur a éveillé leurs soupçons.

Dans quelques mois, Gigi Hadid et Zayn Malik deviendront parents. En attendant l'heureux événement, le couple a scellé son amour on s'offrant des bijoux. Le top model enceinte et son compagnon ont fait l'acquisition de deux bracelets identiques, en or 14 carats et diamants, d'une valeur de 265 euros.

Le créateur de ces accessoires, George Khalife, a publié une photo de Gigi et Zayn Malik se tenant la main et portant leurs nouveaux bijoux. Dans une vidéo également publiée par George Khalife, dans sa story Instagram, les internautes ont porté leur attention sur un tatouage inédit de Zayn.

L'ancien membre du groupe One Direction possède un extrait du poème intitulé On Marriage ("Sur le mariage") par l'auteur libano-américain Kahlil Gibran, mort en 1931.