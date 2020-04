Bella Hadid : Nouvelle coupe et nouvelle campagne torride en confinement

À cause du coronavirus, la planète Mode est à l'arrêt ! Bella Hadid est confinée avec sa famille et communique avec le reste du monde grâce aux réseaux sociaux. La jolie brune y a publié sa nouvelle coupe de cheveux, ainsi qu'une campagne torride, sur laquelle elle pose entièrement nue...

L'anniversaire de sa grande soeur Gigi passée, Bella Hadid a repris le cours de sa nouvelle vie en confinement. Elle s'occupe en prenant soin de son apparence. Le top model de 23 ans s'est fait une frange et l'a montrée à ses plus de 30 millions de followers Instagram.

Bella y a posté une vidéo ce lundi 27 avril 2020. Vêtue d'un petit haut orange et d'un jogging bleu ciel, elle enchaîne les poses et les moues, pour le plus grand bonheur de ses abonnés.