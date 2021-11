Gigi Hadid et Zayn Malik séparés : "C'était une relation super toxique", le chanteur privé de sa fille ? Pas si vite...

Gigi Hadid et Zayn Malik ont vendu du rêve pendant des années en montrant leur amour et en fondant leur petite famille. Mais la réalité rattrape parfois le glamour... Les parents de la petite Khai (1 an) sont bel et bien séparés depuis un mois, comme l'a annoncé le site People. Malheureusement pour l'ancien membre des One Direction et la mannequin de 26 ans, la rupture s'est faite sous fond de tensions. En effet, Yolanda Hadid, la mère de Gigi, accuse son ex-gendre de l'avoir agressée physiquement lors d'une dispute qui serait survenue dans la maison de ce dernier, tandis que la mannequin était à la Fashion Week.

Des accusations très graves auxquelles le chanteur britannique a rapidement répondu. "Je démens catégoriquement avoir frappé Yolanda Hadid et pour le bien de ma fille, je décline désormais le fait de dévoiler plus de détails et j'espère que Yolanda va reconsidérer ses fausses accusations et aller de l'avant", a-t-il déclaré au site américain TMZ.

D'après des proches de Gigi Hadid et Zayn Malik, si les ex ne vivent plus ensemble, ils feront tout pour garder une relation saine pour le bien de leur enfant. "Yolanda est très en colère contre Zayn mais Gigi a clairement fait comprendre que sa fille a besoin de son père", nous apprend le site People. "Elle fera tout ce qui sera en son pouvoir pour co-parenter d'une manière civile", explique un proche de la top modèle, qui affirme que ce n'est pas la première dispute qui éclate au sein du clan.

Zayn Malik violent ? Sa personnalité "complexe" mise en cause

"Yolanda est très protective. Elle veut le meilleur pour sa fille et sa petite-fille. Elle a eu des problèmes avec Zayn. Il a une personnalité complexe et elle pense qu'il peut mieux traiter Gigi. Cela a été difficile pour Gigi de le quitter". Les sources proches de Zayn Malik, quant à elle, sont plus troubles.

L'une d'elle a indiqué que le duo "continue de se battre pour Khai. C'était une relation super toxique". Ce qu'un.e autre ami.e de l'artiste dément formellement. "Ils travaillent activement et à l'amiable pour trouver la meilleure façon de co-parenter". Zayn Malik, qui a été licencié par sa maison de disques, a été inculpé de quatre chefs de harcèlement lors de l'incident survenu le 29 septembre, au cours duquel il aurait "attrapé Yolanda Hadid et l'aurait poussée contre une commode", d'après des documents judiciaires que People a pu examiner.

On apprend également que l'artiste de 28 ans aurait "insulté Yolanda Hadid, 57 ans, et lui a dit de 'rester à l'écart' de sa fille et de celle de Gigi". Le jeune papa devra purger 360 jours de probation, suivre un cours de gestion de la colère et un programme de violence domestique. Il n'a pas le droit d'avoir de contact avec son ex-belle-mère.