Zayn Malik viré de sa maison de disques : violence et drogues... L'ex de Gigi Hadid dans la tourmente

Zayn Malik vit une véritable descente aux enfers depuis sa séparation avec Gigi Hadid. Le couple - parent d'une petite fille prénommée Khai née en septembre 2020 - a annoncé sa rupture suite aux accusations de Yolanda Hadid, qui accuse son beau-fils de l'avoir violentée. De son côté, l'ex-chanteur des One Direction nie formellement les allégations de sa belle-mère.

"Je démens catégoriquement avoir frappé Yolanda Hadid et pour le bien de ma fille, je décline désormais le fait de dévoiler plus de détails et j'espère que Yolanda va reconsidérer ses fausses accusations et aller de l'avant pour faire guérir les blessures de notre famille, dans le privé" a-t-il dit à TMZ. Selon le Dailymail, des documents judiciaires confirment pourtant que Malik a fait l'objet de quatre chefs d'accusation de harcèlement, le 29 septembre dernier, après une bagarre dans la maison qu'il partage avec Gigi Hadid et leur fille...

Yolanda se serait introduite dans la maison du couple en Pennsylvanie sans le consentement de Malik alors que Gigi Hadid était à Paris, en pleine Fashion Week. Une bagarre a alors eu lieu entre Yolanda et Zayn, au cours de laquelle il l'aurait poussée contre une commode et traitée de divers noms d'oiseaux. "Ne t'approche pas de ma fille", lui aurait-il notamment lancé. Pendant la dispute, il également appelé Gigi Hadid et crié au téléphone : "Enfile tes putains de c*** et défends ton homme contre ta puta** de mère dans ma maison". Zayn aurait également insulté un agent de sécurité lui disant de "foutre le camp" de sa propriété. Apothéose de cette bagarre, Zayn aurait fait référence à la paternité de Khai avec son "f*****g sperme qui est sorti de sa f*****g b**". Charmant.

Une maison de disques mécontente

Les documents indiquent que Zayn Malik a été condamné à 360 jours de probation, à un cours de gestion de la colère et a été interdit à tout contact avec Yolanda ainsi qu'avec un agent de sécurité qui a été témoin de la bagarre. Pour rappel, le chanteur de 28 ans a des relations compliquées avec sa belle-mère depuis la grossesse de Gigi Hadid. La tension entre lui et Yolanda aurait commencé lorsqu'il l'a soupçonnée d'avoir divulgué la grossesse de Gigi aux médias, selon une source anonyme citée par The Sun.

En plus de cette rupture brutale, Zayn Malik a été licencié par sa maison de disques "par crainte qu'il ne fume trop de cannabis" selon le Dailymail. Par le passé, le jeune homme a effectivement reconnu fumer de la marijuana et il avait expliqué que cela pouvait l'aider dans son "processus créatif".

À la suite de cette rupture entre Gigi Hadid et Zayn Malik, une source a déclaré à Us Weekly que "c'est beaucoup mieux qu'ils se soient séparés" car le couple - qui s'était rencontré en 2015 et qui s'est déjà séparé plusieurs fois au cours des dernières années - avait une "relation destructrice".