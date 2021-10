Diaporama Zayn Malik viré de sa maison de disques : violence et drogues... L'ex de Gigi Hadid dans la tourmente

Zayn Malik dans la tourmente : violence et insultes sur sa belle-mère, drogues... Il se défend

Gigi Hadid et son compagnon Zayn Malik sortent d'un immeuble main dans la main à New York.

Exclusif - Yolanda Hadid promène sa petite fille Kai, fille de Gigi Hadid, à New York le 11 mars 2021.

Gigi Hadid et son compagnon Zayn Malik - People au défilé de mode prêt-à-porter printemps-été 2017 "Givenchy" à Paris. Le 2 octobre 2016 © Olivier Borde / Bestimage

Gigi Hadid et son compagnon Zayn Malik sortent déjeuner à New York avec leur fille Khai dans une poussette le 25 mars 2021.

Gigi Hadid et sa mère Yolanda Hadid arrivent à l'aéroport de Milan Malpensa à Milan, Italy, le 23 février 2020.

Gigi Hadid et son compagnon Zayn Malik se promènent à Soho. New York, le 14 juillet 2016. © CPA/Bestimage

Gigi Hadid et sa mère Yolanda Hadid arrivent à l'aéroport de JFK à New York en provenance de Paris, le 3 mars 2020

15 / 19

Zayn Malik et sa petite-amie Gigi Hadid - Soirée Costume Institute Benefit Gala 2016 (Met Ball) sur le thème de "Manus x Machina" au Metropolitan Museum of Art à New York, le 2 mai 2016.