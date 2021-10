Gigi Hadid et Zayn Malik : la rupture pour le couple, le chanteur accusé de violence par sa belle-mère

Voilà une bien triste nouvelle : Gigi Hadid et Zayn Malik ont rompu. Une séparation annoncée dans un contexte tendu, autour d'une supposée agression physique de l'ex-chanteur des One Direction contre Yolanda, la maman de la jeune femme.

Jeudi 28 octobre 2021, le toujours bien renseigné site américain TMZ a affirmé que Yolanda Hadid aurait été "coincée" physiquement par Zayn Malik la semaine précédente, lors d'une dispute et que celle-ci envisageait de déposer plainte. Visiblement apeurée par ce qu'elle considère être une agression physique - certains sites évoquent la possibilité qu'elle aurait été "frappée" - Yolanda veut se tenir éloignée de son ancien beau-fils. Ce dernier a rapidement démenti ces accusations auprès du site. "Je démens catégoriquement avoir frappé Yolanda Hadid et pour le bien de ma fille, je décline désormais le fait de dévoiler plus de détails et j'espère que Yolanda va reconsidérer ses fausses accusations et aller de l'avant pour faire guérir les blessures de notre famille, dans le privé", a-t-il dit.

Sur Twitter, l'interprète de Pillowtalk ajoute : "Comme vous le savez tous, je suis quelqu'un qui tient à sa vie privée et je veux vraiment créer autour de moi un espace à la fois sûr et privé pour que ma fille Khai [née en septembre 2020, NDLR] puisse grandir (...) Dans un effort de ma part pour protéger ce monde-là, j'ai accepté de ne pas contester les réclamations faisant suite à une dispute que j'ai eue avec un membre de la famille de ma compagne qui est entré dans notre maison alors qu'elle était absente il y a plusieurs semaines", a-t-il écrit.

Peu après cette affaire, des proches de Gigi Hadid (26 ans) et Zayn Malik (28 ans) ont annoncé leur rupture auprès de People. Une séparation qui remonte en réalité à un mois. "Ils ne sont pas ensemble en ce moment. Ils sont toutefois tous les deux de bons parents. Ils sont co-parents. Yolanda est bien sûr très protectrice avec Gigi. Elle veut le meilleur pour sa fille et sa petite-fille", a fait savoir une source. Ce n'est pas la première fois que le couple se sépare. Déjà en mars 2018, on avait appris leur rupture avant un retour de flamme.