Bella Hadid, sexy en bikini léopard aux côtés de son compagnon Marc Kalman

L'amour est au rendez-vous pour Bella Hadid. Ce samedi 13 novembre 2021, la jeune femme de 25 ans a retrouvé certains de ses amis dans une des plages de Miami (États-Unis). Une petite balade durant laquelle la soeur de Gigi Hadid - récemment séparée de Zayn Malik - a pu profiter des températures clémentes de la côte américaine afin de se baigner dans l'Océan Atlantique mais où elle a pu également être aux côtés de celui qui fait désormais chavirer son coeur.

Arborant son bikini à imprimé léopard (voir diaporama), l'ancienne compagne du chanteur The Weeknd l'avait parfaitement dissimulé sous son short. Une fois arrivée sur la plage - et de plusieurs gardes du corps - Bella Hadid a pu profiter du cadre pour passer un agréable moment auprès de ses amis mais également de son compagnon Marc Kalman. Une idylle jusqu'il y a peu cachée mais qui s'avère être de plus en plus officielle.

Aux côtés du directeur artistique, la jolie brune semble être plus qu'épanouie. Peu de temps après avoir révélé son histoire d'amour au grand jour en publiant une photo d'eux en train de s'embrasser, Bella Hadid ne s'est depuis plus cachée. Le 12 juillet dernier, le jeune couple a même été photographié en pleine baignade à l'hôtel du Cap-Eden-Roc, l'une des adresses favorites des stars pendant le Festival de Cannes.

Heureuse en tout point au bras de Marc Kalman, la rumeur dit même que Bella Hadid l'a déjà présenté à sa famille. D'après les informations d'une source proche de la star au magazine américain E ! News, ses parents seraient déjà conquis par le jeune homme. "Il a côtoyé Gigi, Zayn [Malik, le compagnon de Gigi Hadid et papa de sa fille Khai, NDLR] et Yolanda [Hadid, la maman de Gigi et Bella, NDLR] à plusieurs reprises et ils l'ont tous apprécié et validé", confiait le proche. Un aveu qui annonce déjà une belle romance à venir...