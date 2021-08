The Weeknd : Le chanteur dépense une somme hallucinante pour sa nouvelle maison

Quand on aime, on ne compte pas ! Enfin, quand on a beaucoup (beaucoup) d'argent, c'est tout de même plus simple d'appliquer cette célèbre doctrine. Le chanteur canadien The Weeknd est du genre à pouvoir se permettre des folies avec une fortune estimée par Celebrity Net Worth à 100 millions de dollars.

Comme le rapporte le site Just Jared, The Weeknd a donc craqué pour une maison dans le quartier de Bel Air, à Los Angeles, en Californie. "Il a acheté une des demeures les plus chères de Los Angeles", peut-on même lire. Et ce n'est pas peu dire : coût de l'achat, 70 millions de dollars ! Les propriétaires de cette demeure - le couple néerlandais Reinout et Danielle Oerlemans - n'avaient pas pour projet de vendre leur bien mais l'artiste âgé de 31 ans, complètement sous le charme des lieux, a mandaté ses agents immobiliers pour leur faire une offre qui ne se refusait pas.

The Weeknd a pu compter sur la coquette somme récupérée par la récente vente de sa propre maison, dans le quartier de Hidden Hills, désormais entre les mains de la chanteuse Madonna. Mais il fallait compléter le reste... La maison, d'une superficie d'environ 3000 m², comprend notamment une salle de sport, une salle de cinéma, un studio d'enregistrement, un sauna ou encore une piscine intérieure - et une autre en extérieur - ainsi que neuf chambres à coucher, une cuisine de chef...

Le terrain possède quant à lui un espace de golf ! La maison avait été achetée par le couple Oerlemans en 2015 pour "seulement" 21,4 millions de dollars. Mais les anciens propriétaires avaient passé environ trois ans à faire des travaux, notamment pour agrandir la superficie habitable de la demeure. L'interprète des tubes Starboy et I Feel It Coming risque d'avoir le plus grand mal à envisager de faire une plus-value quand lui aussi décidera de quitter les lieux. A moins de faire des travaux encore plus gigantesques.