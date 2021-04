Madonna rachète la maison de The Weeknd pour une somme folle

La célèbre interprète des tubes La isla bonita et Like a Virgin a aussi des coups de folie ! Sauf que les siens sont un peu plus onéreux que les nôtres. Le dernier achat de la star de la pop en est le parfait exemple :Madonna vient tout récemment de s'offrir la maison de la star de la pop The Weeknd, située à Hidden Hills, dans le comté de Los Angeles en Californie. Le prix ? 19,3 millions de dollars (soit environ 16,2 millions d'euros) ! Une somme énorme, mais finalement assez éloignée du prix de départ.

Le chanteur canadien de 31 ans, qui a fait sensation au dernier Super Bowl, avait mis en vente en juin dernier la maison à 25 millions de dollars (21 millions d'euros) avant de baisser le prix d'environ 6 millions de dollars. La chanteuse a alors sauté sur l'occasion et s'est offert la magnifique propriété le 9 avril dernier.

Pour ce qui est de la propriété, la popstar de 62 ans, mère de six enfants, devrait avoir la place pour loger sa petite famille. La maison, qui s'apparente plus à un manoir, dispose de sept chambres et de 9 salles de bain, réparties sur un terrain de plus de 12 000 mètres carrés (voir diaporama). La demeure possède également une cuisine haut de gamme avec un espace bar, une piscine et un spa. De quoi prévoir des week-ends en famille plutôt agréables. Mais ce n'est pas tout ! Le domaine comprend également une maison d'amis incluant deux chambres supplémentaires, un terrain de basket, une salle de fitness ainsi qu'une immense cave à vins.

Quant aux raisons qui ont poussé The Weeknd à vendre cette magnifique propriété, on ne les connaît pas encore. Ce qui est sûr, c'est que le chanteur n'est pas à la rue, puisqu'il possède également un appartement estimé à 17,6 millions d'euros à Los Angeles.

De son côté, Madonna va pouvoir profiter de sa nouvelle acquisition avec son amoureux Ahlamalik Williams, de 36 ans son cadet.