Madonna : Baiser langoureux avec son chéri de 26 ans, Ahlamalik Williams

Madonna et Ahlamalik Williams sont en couple depuis l'automne 2019. Leur relation a été confirmée par le père du danseur et acceptée par les enfants de la chanteuse. Depuis, les tourtereaux sont inséparables. Madonna a notamment assisté à la soirée d'anniversaire de son chéri, en avril 2020. Ahlamalik avait aussi accompagné Madonna lors du Madame X Tour, sa dernière tournée en date.

Les 36 ans qui séparent Madonna d'Ahlamalik suscitent évidemment beaucoup de commentaires. Les intéressés les ignorent royalement. Et comme l'écrivait Madonna sur Instagram : "Aimez ce que vous faites et faites ce que vous aimez" !

Au mois de janvier, Madonna et Ahmalik Williams se sont attirés les foudres d'internautes pour d'autres raisons. Le couple a enchaîné les voyages en jet privé et bravé les restrictions de déplacement, poussant des milliers d'anonymes à dénoncer ce qui s'apparente à un traitement de faveur. Les tourtereaux n'ont pas ralenti la cadence pour autant ; après Londres, l'Égypte, le Malawi (pays d'origine de 4 de ses 6 enfants David, Mercy, Estere et Stella) puis le Kenya, Madonna et Ahlamalik sont rentrés aux États-Unis. Ils viennent de poser leurs valises à New York.