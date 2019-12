Madonna en couple : le père d'Ahlamalik Williams confirme leur relation !

Les promenades main dans la main, les apparitions torse nu sur les balcons de Miami ne vous suffisaient pas pour y croire ? Voilà que la famille d'Ahlamalik Williams s'en mêle. Selon le père du jeune danseur de 25 ans, Madonna serait bel et bien en train de vivre une jolie histoire d'amour. Peu avare en détails, le dénommé Drew a effectivement expliqué au site américain TMZ que son fils roucoulait dans les bras de Madame X depuis un peu plus d'un an. Une histoire qui aurait débuté lors d'une audition où elle l'aurait tout spécifiquement choisi.

On savait effectivement qu'Ahlamalik Williams travaillait pour Madonna depuis quatre ans en tant que danseur, chorégraphe et qu'il l'accompagnait sur les nombreuses dates de ses tournées – leur collaboration a débuté à l'époque du Rebel Heart Tour. En juin dernier, il apparaissait même à ses côtés dans le clip du titre God Control. C'est d'ailleurs après un concert qu'elle aurait fait la connaissance de sa belle-famille, en septembre dernier. Comme Drew le raconte à TMZ, la chanteuse les aurait accueillis après avoir fait le show au Caesar's Place de Las Vegas et aurait demandé à son chef personnel de cuisiner pour tout le monde. Une occasion en or pour préciser qu'elle était amoureuse d'Ahlamalik Williams et qu'elle comptait bien prendre grand soin de lui.

Mon fils vit la Vida Loca !

"L'amour n'a pas d'âge, conclut-il fièrement. Mon fils vit la Vida Loca, je suis juste heureux pour lui." Décidément, les choses deviennent sérieuses au sein du couple. Les 27 et 28 décembre, Ahlamalik Williams a été aperçu dans différents aéroports, à Londres et New York, auprès de Madonna et de ses lucky stars : sa fille Lourdes Leon et ses jumelles Estere et Stella. Son Beautiful Stranger ferait donc bel et bien l'unanimité auprès des proches de la star...