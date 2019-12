Madonna : Son nouveau mec est danseur (et a 36 ans de moins qu'elle)

Madonna aurait un nouvel homme dans sa vie. Lundi 16 décembre 2019, le Daily Mail rapportait que la diva de 61 ans aurait été vue très proche d'un de ses danseurs, Ahlamalik Williams. Sur le balcon d'un hôtel de Miami, le couple supposé se fait des gestes tendres, lui qui a ses mains sur les hanches de la chanteuse. Le jeune homme de 25 ans apparait ensuite torse nu, fumant une cigarette. Tout cela pourrait donc laisser penser qu'ils ont partagé une (ou plusieurs) nuit ensemble.

Ce n'est pas la première fois que Madonna et Ahlamalik Williams font face à des rumeurs de couple. Il y a quelques mois, elle twerkait sur son danseur, les fesses au niveau de son entrejambe, dans une vidéo publiée sur sa story Instagram. À force de voyager ensemble partout dans le monde pour la nouvelle tournée, Madame X, la chanteuse et le danseur auraient créé des liens amoureux.

L'occasion d'en connaître davantage sur Ahlamalik Williams, le garçon qui aurait fait chavirer le coeur de la sexagénaire. Né en avril 1994, ce danseur a 25 ans, soit deux ans de moins que Lourdes, la fille de Madonna. Fils d'un officier de la US Navy et d'une mère qui travaille dans la Justice, il a grandi en Californie. Après avoir eu son bac, Ahlmalik a rejoint la troupe du spectacle Michael Jackson ONE, du Cirque du Soleil, en 2013. Le danseur travaillerait avec Madonna depuis au moins 2015, où il se produisait sur la tournée Rebel Heart Tour. Il a notamment déjà travaillé pour Nicki Minaj. Très actif sur Instagram, le danseur partage souvent des vidéos de ses chorégraphies.