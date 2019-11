Madonna souffrante, obligée d'annuler des concerts : "Ma douleur est immense"

Elle va être obligée de se soumettre aux ordres des médecins. Madonna, qui fait vibrer les salles à travers le monde avec son Madame X Tour, a annulé trois dates prévues dans la ville de Boston. Souffrante – sans plus de précisions –, la chanteuse a tenu à présenter ses excuses. "Je vous prie de pardonner la tournure imprévue que prennent les choses, écrit-elle dans un communiqué officiel. Faire le show tous les soirs m'apporte tant de joie. Devoir en annuler est une véritable punition pour moi, mais la douleur que je ressens en ce moment est immense et je dois me reposer. Ainsi, je pourrai revenir plus forte et continuer la tournée avec vous tous."

A cause de son agenda très rempli, Madonna ne pourra pas reporter les trois dates du Wang Theatre de Boston. Heureusement, ces concerts devraient être les seuls à subir un tel sort puisque la chanteuse de 61 ans reprendra du service, dès le 7 décembre, au Met Philadelphia. A moins qu'elle ne change d'avis. Un petit coup d'oeil sur le site de la salle permet de voir qu'il reste encore beaucoup de sièges libres, dont les prix varient, entre 132 dollars et 3430 dollars. Voir la reine de la pop de près, ça a un prix...

Madame X Tour : Faut-il s'inquiéter pour Madonna ?

Ce n'est pas la première fois que Madonna est obligée d'en arriver là. En octobre 2019, elle reportait un concert à Brooklyn à cause d'une vilaine blessure au genou. Le même mois, elle en faisait de même à Chicago et San Francisco, préférant accuser les producteurs des spectacles. Un fan mécontent a carrément décidé de porter plainte contre elle après que Madame X fut arrivée sur scène avec deux heures de retard ! En guise de réponse, une simple vidéo, filmée depuis la ville de Las Vegas, où l'artiste explique "qu'une reine n'est jamais en retard". En ce qui concerne les absences, en revanche...