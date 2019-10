Madonna en couple : La chanteuse aperçue au bras d'un danseur de 25 ans

Un penchant pour les danseurs

Cette passion lui est venue sur le tard. Mariée à Sean Penn de 1985 à 1989, puis au réalisateur anglais Guy Ritchie de 2000 à 2008, Madonna a longtemps été attirée par les hommes issus du domaine audiovisuel – elle a aussi connu une histoire avec l'acteur Warren Beatty. Puis en 2010, tout a basculé quand elle a proposé au petit Frenchie Brahim Zaibat de danser pour la promotion de sa ligne de vêtements Material Girl. "C'était en boîte de nuit à Londres, racontait-il sur le plateau de Toute une histoire. On s'est vus, on a dansé. On m'a appelé à sa table et j'y suis allé. Nous avions des amis danseurs en commun. Je n'étais pas impressionné, je ne savais pas qui elle était. Enfin... Je la connaissais, mais à cette époque Madonna ce n'était pas mon style musical." Il faut espérer qu'Ahlamalik Williams ait retravaillé sa playlist, juste au cas où...