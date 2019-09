Lio accuse Madonna de plagiat : "Demandez l'original !"

Les brunes ne comptent pas pour des prunes, et ça, Lio compte bien le faire savoir ! La chanteuse belge est récemment tombée sur un produit dérivé des collections officielles de Madonna qui a fait remonter beaucoup de souvenirs. En illustration d'un T-shirt de sa boutique en ligne, l'interprète de Papa Don't Preach apparaît, grimée en Vierge Marie, couronne d'épines vissée sur le crâne. Une image qu'avait déjà proposée Lio à son public en 1991, alors qu'elle collaborait visuellement avec le duo d'artistes Pierre et Gilles : La Madone au coeur blessé.

"Quelqu'un peut demander à la dame de rendre la couronne ? C'est un montage fait à partir d'une photo originale par un designer, et probablement sans que Madonna, qui ne doit pas valider directement chaque article de son merchandising, soit au courant, explique Lio sur son compte Instagram. Elle a d'ailleurs aussi posé pour Pierre et Gilles et n'aimerait sans doute pas voir leur travail copié. Demandez l'originale !" Le comparatif est sans doute ressemblant, mais n'oublions pas que Madonna avait joué la carte de la ferveur religieuse il y a de ça des années. Son titre Like a prayer date d'ailleurs de 1989. Difficile de dire si ce récent retour de flamme lui vient de la Belgique des années 1990 ou pas.